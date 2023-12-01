Интер Майами продал все абонементы на сезон-2024. Цены выросли почти вдвое
Билеты на матчи Интера пользуются повышенным спросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Как утверждает The Athletic, клуб распродал все абонементы на регулярный чемпионат МЛС 2024 года.
Болельщики по-прежнему смогут покупать пропускные документы на отдельные матчи. Билеты поступят в продажу после публикации расписания чемпионата.
В сентябре "Интер" объявил о почти двукратном повышении цен на абонементы на следующий сезон. Это произошло через несколько месяцев после подписания Лионеля Месси в качестве свободного агента.
Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает "Интер", - 21 000 зрителей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:theathletic
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО
- ЛК. Гент – Заря 4:1. Когда цензурных слов не хватает
- Лига конференций. Уже известны 12 команд весенней части плей-офф
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн