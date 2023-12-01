Интер Майами продал все абонементы на сезон-2024. Цены выросли почти вдвое

Как утверждает The Athletic, клуб распродал все абонементы на регулярный чемпионат МЛС 2024 года.

Болельщики по-прежнему смогут покупать пропускные документы на отдельные матчи. Билеты поступят в продажу после публикации расписания чемпионата.

В сентябре "Интер" объявил о почти двукратном повышении цен на абонементы на следующий сезон. Это произошло через несколько месяцев после подписания Лионеля Месси в качестве свободного агента.

Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает "Интер", - 21 000 зрителей.