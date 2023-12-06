Экс-главе скаутского отдела Шахтера Боту предлагают должности в Польше и Хорватии

Бывший глава скаутского отдела " Шахтера " португалец Жозе Боту имеет варианты продолжения карьеры в Польше и Хорватии.

По информации A Bola, специалист получил предложения по работе от ролського "Ракува" и хорватского "Осиека".

При этом, в польском клубе 57-летнему португальцу предлагают пост генерального директора, а какую именно должность ему предлагают в хорватском клубе пока что неизвестно.

Отмечается, что Боту посещал и Польшу и Хорватию, чтобы обговорить варианты.

Напомним, что Боту работал в "Шахтере" с 2018-го по 2021-й год, после чего полтора сезона провел в ПАОК. Летом этого года Жозе покинул греческий клуб из-за разногласий с руководством.