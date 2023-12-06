Экс-главе скаутского отдела Шахтера Боту предлагают должности в Польше и Хорватии
В услугах Жозе Боту заинтересованы Ракув и Осиек
Бывший глава скаутского отдела "
По информации A Bola, специалист получил предложения по работе от ролського "Ракува" и хорватского "Осиека".
При этом, в польском клубе 57-летнему португальцу предлагают пост генерального директора, а какую именно должность ему предлагают в хорватском клубе пока что неизвестно.
Отмечается, что Боту посещал и Польшу и Хорватию, чтобы обговорить варианты.
Напомним, что Боту работал в "Шахтере" с 2018-го по 2021-й год, после чего полтора сезона провел в ПАОК. Летом этого года Жозе покинул греческий клуб из-за разногласий с руководством.
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