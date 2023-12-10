Арсенал установил новый рекорд посещаемости женской Суперлиги
Побили свой же
Фото: Sky Sports
Сегодня, во время матча английской женской Суперлиги, "Арсенал" побил рекорд по посещаемости матча чемпионата. Игру с "Челси" на стадионе "Эмирейтс" смотрели 59 042 болельщика. В целом стадион вмещает 60 704 человека.
"Канониры" одолели "Челси" со счетом 4:1, поэтому сумели сравняться с "синими" по очкам. Сейчас именно эти две команды лидируют в Суперлиге.
Таким образом, "Арсенал" сумел побить свой же рекорд. До этого он держался на отметке в 54 115 человек, которые пришли поболеть за девушек "Арсенала" в игре с "Ливерпулем" в начале этого сезона.
Следующий матч на стадионе "Эмирейтс" женский коллектив "Арсенала" проведет против "Манчестер Юнайтед" 17 февраля, на который уже продано более 25 000 билетов.
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