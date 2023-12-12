Эрдоган осудил нападение на арбитра президентом Анкарагюджю: Спорт несовместим с насилием
Президент Турции осудил нападение на арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine
Реджеп Эрдоган осудил нападение на арбитра президентом "Анкарагюджю".
Президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа после окончания матча чемпионата Турции с "Ризеспором" (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его начали бить ногами.
"Я осуждаю нападение на арбитра Халила Умута Мелера после матча "Анкарагюджю" - "Ризеспор", сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления.
Спорт - это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилия в турецком спорте", - гласит запись в твиттере президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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