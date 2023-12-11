Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО
А потом еще и пнул упавшего рефери
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" гости сравняли счет на 90+7 минуте. Ранее у "Анкарагюджю" был отменен гол, также команда из столицы осталась в меньшинстве на 50-й минуте.
Возможно, сами эти обстоятельства привели к тому, что президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа вылетел на поле после финального свистка, и ударил рефери ФИФА Халила Умут Нелера кулаком в лицо. Затем уже лежачего арбитра начали бить ногами игроки и работники "Анкарагюджю".
Как сообщает турецкая пресса, инцидент уже начал расследоваться местными органами.
Ankaragücü president runs onto the field after the Rizespor game and punches referee Umut Meler in the face pic.twitter.com/eoyHm98NO6— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) December 11, 2023
Популярное сейчас
- Кривбасс - зимний чемпион, лучшие бомбардиры и ассистенты. Итоги первой части УПЛ
- Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ
- УПЛ. Динамо - Оболонь 2:0. Шовковский свой экзамен сдал
- Галатасарай может продать Тете в Россию
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
Комментарии 1