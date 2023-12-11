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Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО

Турция
Обновлено

А потом еще и пнул упавшего рефери

Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" гости сравняли счет на 90+7 минуте. Ранее у "Анкарагюджю" был отменен гол, также команда из столицы осталась в меньшинстве на 50-й минуте.

Возможно, сами эти обстоятельства привели к тому, что президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа вылетел на поле после финального свистка, и ударил рефери ФИФА Халила Умут Нелера кулаком в лицо. Затем уже лежачего арбитра начали бить ногами игроки и работники "Анкарагюджю".

Как сообщает турецкая пресса, инцидент уже начал расследоваться местными органами.

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Комментарии
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efim423 (odessa)
11.12.2023 в 23:36
монзуль и ей подобным приготовится
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
11.12.2023 в 23:36
монзуль и ей подобным приготовится
Ответить
0
1

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