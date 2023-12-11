Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО

В матче чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" гости сравняли счет на 90+7 минуте. Ранее у "Анкарагюджю" был отменен гол, также команда из столицы осталась в меньшинстве на 50-й минуте.

Возможно, сами эти обстоятельства привели к тому, что президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа вылетел на поле после финального свистка, и ударил рефери ФИФА Халила Умут Нелера кулаком в лицо. Затем уже лежачего арбитра начали бить ногами игроки и работники "Анкарагюджю".

Как сообщает турецкая пресса, инцидент уже начал расследоваться местными органами.