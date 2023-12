Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО

В матче чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" гости сравняли счет на 90+7 минуте. Ранее у "Анкарагюджю" был отменен гол, также команда из столицы осталась в меньшинстве на 50-й минуте.

Возможно, сами эти обстоятельства привели к тому, что президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа вылетел на поле после финального свистка, и ударил рефери ФИФА Халила Умут Нелера кулаком в лицо. Затем уже лежачего арбитра начали бить ногами игроки и работники "Анкарагюджю".

Как сообщает турецкая пресса, инцидент уже начал расследоваться местными органами.

Ankaragücü president runs onto the field after the Rizespor game and punches referee Umut Meler in the face pic.twitter.com/eoyHm98NO6