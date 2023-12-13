Алиев получил удостоверение участника боевых действий
Экс-футболист служит в ВСУ
Фото: Instagram
Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, получил удостоверение участника боевых действий.
"Первые дни войны зря не прошли", - написал Алиев.
Интересно, что через некоторое время Алиев удалил публикацию с документом. Сейчас она недоступна в Instagram.
С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, позднее начал службу в ВСУ.
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2023 в 16:06
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