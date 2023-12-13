Алиев получил удостоверение участника боевых действий

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, получил удостоверение участника боевых действий.

"Первые дни войны зря не прошли", - написал Алиев.

Интересно, что через некоторое время Алиев удалил публикацию с документом. Сейчас она недоступна в Instagram.

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, позднее начал службу в ВСУ.