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Алиев получил удостоверение участника боевых действий

Общие новости

Экс-футболист служит в ВСУ

Алиев получил удостоверение участника боевых действий

Фото: Instagram

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, получил удостоверение участника боевых действий.

"Первые дни войны зря не прошли", - написал Алиев.

Интересно, что через некоторое время Алиев удалил публикацию с документом. Сейчас она недоступна в Instagram.

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, позднее начал службу в ВСУ.

Алиев получил удостоверение участника боевых действий - изображение 1
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2023 в 16:06
Почти Шариков, раненный на колчаковских фронтах
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
13.12.2023 в 16:06
Почти Шариков, раненный на колчаковских фронтах
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
13.12.2023 в 15:40
Кєнта все літо та осінь бачив на Оболонь-Арені з пивком, яке нах УБД, він з Києва не виїздив. Хіба за "порятунок рядового Мілевського" могли дати
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Morphyk7 (Черновцы)
13.12.2023 в 15:07
Він ще не дійсний
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Американец 2000
13.12.2023 в 14:47
Как война меняет людей и отношение к людям ! Бывшие казалось неадекваты становятся героями и наоборот - те кого считал нормальными - стали предателями (((((((((( Героям - Слава !!!!!!!!!
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