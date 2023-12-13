Судейский комитет ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции
Коллина отреагировал на избиение турецкого арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба "Анкарагюджю" после игры 15-го тура Суперлиги с "Ризеспором" (1:1).
"Халил Умут Мелер - очень хороший судья и очень хороший человек. Ни как судья, ни как человек он не заслуживает того, что произошло. Он просто выполнял свою работу, когда подвергся нападению после завершения игры. Кадры, на которых Халил Умут Мелер лежит на газоне и защищает голову руками, пока его избивают, ужасны.
Рефери не должен подвергаться нападению из-за принятого им решения, даже если оно неправильное. Все, кто любит "красивую игру", должны действовать и что-то делать, пока не стало слишком поздно", - говорится в опубликованном в заявлении ФИФА.
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