Роналду и Месси не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и форвард саудовского "Аль-Насра" Кришитану Роналду не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали через Google в 2023 году.

Первое место по запросам в поисковой системе Google занял защитник клуба НФЛ (американский футбол) "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе. На третьем месте оказался игрок клуба "Канзас-Сити Чифс" (НФЛ) Трэвис Келси. Из футболистов в топ-10 также вошел форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, он занял пятое место. На четвертой строчке расположился баскетболист "Мемфиса" Джа Морант.

Отметим, что Лионель Месси получил "Золотой мяч" в 2023 году. Аргентинец прошлым летом перебрался в "Интер Майами" на правах свободного агента. Криштиану Роналду играет за "Аль-Наср" с января 2023 года.