ФИФА опубликовала список лучших игроков 2023 года

Финалисты на получение награды The Best FIFA 2023 наконец были объявлены сегодня, в четверг. Об этом сообщил официальный вебсайт ФИФА.

Номинанты на премию:

1. Эрлинг Холанд - игрок "Манчестер Сити", машина голов, которую просто невозможно остановить;

2. Килиан Мбаппе - футболист "ПСЖ", один из лучших форвардов, который получил звание лучшего игрока и бомбардира Лиги 1;

3. Лионель Месси - что можно еще нового сказать об игроке, который побеждал в национальных, международных и индивидуальных соревнованиях? Футболист признан лучшим игроком в 2022 году и восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

Победитель будет объявлен 15 января.