ФИФА опубликовала список лучших игроков 2023 года
Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Лионель Месси - номинанты на премию
ФІФА
Финалисты на получение награды The Best FIFA 2023 наконец были объявлены сегодня, в четверг. Об этом сообщил официальный вебсайт ФИФА.
Номинанты на премию:
1. Эрлинг Холанд - игрок "Манчестер Сити", машина голов, которую просто невозможно остановить;
2. Килиан Мбаппе - футболист "ПСЖ", один из лучших форвардов, который получил звание лучшего игрока и бомбардира Лиги 1;
3. Лионель Месси - что можно еще нового сказать об игроке, который побеждал в национальных, международных и индивидуальных соревнованиях? Футболист признан лучшим игроком в 2022 году и восьмикратный обладатель "Золотого мяча".
Победитель будет объявлен 15 января.
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