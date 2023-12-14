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ФИФА опубликовала список лучших игроков 2023 года

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Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Лионель Месси - номинанты на премию

ФИФА опубликовала список лучших игроков 2023 года

ФІФА

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Финалисты на получение награды The Best FIFA 2023 наконец были объявлены сегодня, в четверг. Об этом сообщил официальный вебсайт ФИФА.

Номинанты на премию:
1. Эрлинг Холанд - игрок "Манчестер Сити", машина голов, которую просто невозможно остановить;
2. Килиан Мбаппе - футболист "ПСЖ", один из лучших форвардов, который получил звание лучшего игрока и бомбардира Лиги 1;
3. Лионель Месси - что можно еще нового сказать об игроке, который побеждал в национальных, международных и индивидуальных соревнованиях? Футболист признан лучшим игроком в 2022 году и восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

Победитель будет объявлен 15 января.

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Источник:
ФІФА
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