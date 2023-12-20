ВИДЕО. Стеффен Карри забросил невероятный трехочковый за 10 секунд до конца матча с Бостоном
Благодаря этому броску команда вырвала победу
Разыгрывающий, лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Бостон Селтикс", в котором его команда одержала победу со счётом 132:126 ОТ.
Карри за 12 секунд до конца овертайма при счёте 127:126 в пользу хозяев попал трёхочковый бросок с передачи разыгрывающего Криса Пола, увеличив таким образом преимущество для калифорнийской команды до четырёх очков — 130:126.
35-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 33 очка (11 из 21 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), шесть результативных передач и три подбора.
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