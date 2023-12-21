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Джошуа показал физичискую форму накануне боя с Валлином

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Джошуа показал физичискую форму накануне боя с Валлином

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) завершил подготовку к поединку со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, что Отто Валлин в сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева.

Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

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Энтони Джошуа Отто Валлин
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