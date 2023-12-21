Джошуа показал физичискую форму накануне боя с Валлином
Британец усердно работает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) завершил подготовку к поединку со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, что Отто Валлин в сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева.
Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.
Quenched ???? @LucozadeSport pic.twitter.com/LUFrP0EiA1— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) December 20, 2023
No games ???? pic.twitter.com/ltKb26iGh8— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) December 18, 2023
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