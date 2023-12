Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 41 КО) проиграл представителю Новой Зеландии Джозефу Паркеру (34-3; 23 КО) в одном из главных событий боксерского вечера в Саудовской Аравии.

Первую половину поединка спортсмены провели в подобной манере, проводя атаки с дальней дистанции и иногда сближаясь в разменах-клинчах. В таком стиле Паркер выглядел гораздо лучше своего оппонента, был более точным и живым.

Активность выросла во второй половине боя. Особенно тяжелой для американца оказалась концовка 8 раунда, когда тот чуть не очутился в нокауте, однако сумел дожить до конца трехминутки.

До завершения поединка новозеландец сумел сохранить инициативу в своих руках, а Уайлдер почти ничего не показал, просто перемещаясь по рингу и пытаясь махнуть своей правой.

В итоге единогласным решением судей 118-111; 118-110; 120-108 победу праздновал Паркер.

118-111

118-110

120-108



Joe Parker has defeated Deontay Wilder on the scorecards!



Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/nFQ2FkSna3