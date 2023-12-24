Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам
Падение Деонтея не остановить
DAZN
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 41 КО) проиграл представителю Новой Зеландии Джозефу Паркеру (34-3; 23 КО) в одном из главных событий боксерского вечера в Саудовской Аравии.
Первую половину поединка спортсмены провели в подобной манере, проводя атаки с дальней дистанции и иногда сближаясь в разменах-клинчах. В таком стиле Паркер выглядел гораздо лучше своего оппонента, был более точным и живым.
Активность выросла во второй половине боя. Особенно тяжелой для американца оказалась концовка 8 раунда, когда тот чуть не очутился в нокауте, однако сумел дожить до конца трехминутки.
До завершения поединка новозеландец сумел сохранить инициативу в своих руках, а Уайлдер почти ничего не показал, просто перемещаясь по рингу и пытаясь махнуть своей правой.
В итоге единогласным решением судей 118-111; 118-110; 120-108 победу праздновал Паркер.
118-111— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023
118-110
120-108
Joe Parker has defeated Deontay Wilder on the scorecards!
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