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Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам

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Падение Деонтея не остановить

Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 41 КО) проиграл представителю Новой Зеландии Джозефу Паркеру (34-3; 23 КО) в одном из главных событий боксерского вечера в Саудовской Аравии.

Первую половину поединка спортсмены провели в подобной манере, проводя атаки с дальней дистанции и иногда сближаясь в разменах-клинчах. В таком стиле Паркер выглядел гораздо лучше своего оппонента, был более точным и живым.

Активность выросла во второй половине боя. Особенно тяжелой для американца оказалась концовка 8 раунда, когда тот чуть не очутился в нокауте, однако сумел дожить до конца трехминутки.

До завершения поединка новозеландец сумел сохранить инициативу в своих руках, а Уайлдер почти ничего не показал, просто перемещаясь по рингу и пытаясь махнуть своей правой.

В итоге единогласным решением судей 118-111; 118-110; 120-108 победу праздновал Паркер.

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