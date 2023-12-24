Джошуа техническим нокаутом победил Валлина
Быстро и без вопросов
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Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) одержал победу в главном событии боксерского вечера в Саудовской Аравии.
В поединке против шведа Отто Валлина (26-2; 14 КО) экс-чемпион мира показал свои лучшие качества. Захватив центр ринга с самого начала противостояния, "Эй Джей" методически атаковал оппонента с дальней дистанции. Справедливости ради стоит отметить, что иногда Валлину удавалось контратаковать, однако для Энтони это не оказалось неожиданностью.
Пятый раунд был особенно тяжел для шведа, ведь во время размена он пропустил мощный боковой. Джошуа не смог добить оппонента, однако сечка на носу и тупик на поле боя заставили команду Отто остановить поединок в перерыве между раундами. Убедительная победа британца.
IT'S OVER! OTTO WALLIN'S CORNER STOPS THE FIGHT!— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023
ANTHONY JOSHUA WINS IN THE MAIN EVENT! #DayofReckoning pic.twitter.com/9cy8GaGxMA
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