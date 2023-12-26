Джеррард рассказал о необходимости усиления его команды

Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард заявил о необходимости подписания новых игроков.

"Нам нужно показать в ближайшее, а также в летнее окно, что мы хотим быть конкурентоспособными на вершине лиги, а не там, где мы находимся сейчас.

Это коллективное дело - футболисты здесь и сейчас должны отдаваться больше, а люди в клубе должны активизироваться в нужное время, чтобы внести серьёзные изменения в команду и состав. Надеюсь, в конце января вы увидите другой, более сильный и конкурентоспособный состав.

Мы уже провели важные встречи в "Аль-Иттифаке", чтобы проанализировать ситуацию и понять, в каком состоянии находится каждый человек, и в каком состоянии находится группа.

В итоге мы пришли к выводу, что нам нужно быть агрессивными, безжалостными, и нам нужно внести много изменений, чтобы сделать команду более конкурентоспособной", - сказал Джеррард.