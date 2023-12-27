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Хамес о Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие. Мне передавали еду, но я не брал

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Хамес рассказал, к чему так и не смог привыкнуть в Катаре

Хамес о Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие. Мне передавали еду, но я не брал

Фото: olympiacosfc

Новина українською

Хамес Родригес рассказал, к чему так и не смог привыкнуть в Катаре.

В сентябре 2021 года колумбиец стал игроком клуба "Аль-Райян". Меньше чем через год Хамес разорвал контракт с катарским клубом, в составе которого провел 16 матчей.

"Катарская культура очень сложная. В этой стране трудно адаптироваться. Знаете, в футболе все раздеваются, когда принимают душ. А они пугали меня тем, что этого нельзя делать.

Там все едят руками, и это тоже было сложно для меня. Все опускают руки в тарелку и едят. Они передавали мне эту еду, но я предпочел не соглашаться. Они сумасшедшие", - сказал колумбиец, который сейчас играет за "Сан-Паулу".

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Хамес Родригес
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Источник:
caracol
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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