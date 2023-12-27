Хамес о Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие. Мне передавали еду, но я не брал

Хамес Родригес рассказал, к чему так и не смог привыкнуть в Катаре.

В сентябре 2021 года колумбиец стал игроком клуба "Аль-Райян". Меньше чем через год Хамес разорвал контракт с катарским клубом, в составе которого провел 16 матчей.