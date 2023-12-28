Официально. Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента УАФ
Его кандидатуру поддержали все члены УАФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 декабря состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на должность президента УАФ, выдвинутых для избрания на внеочередном XXVI Конгрессе УАФ.
Было установлено, что все постоянные члены Украинской ассоциации футбола, которые имеют право выдвижения кандидатов на должность президента УАФ, предоставили протоколы заседаний своих руководящих органов по этому вопросу.
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Во всех протоколах на должность президента УАФ выдвинута кандидатура Андрея Николаевича Шевченко - обладателя "Золотого мяча"-2004, Героя Украины, награжденного знаком отличия "Национальная легенда Украины".
Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.
Таким образом, Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года. Начало - в 12:00.
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