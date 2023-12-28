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Официально. Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента УАФ

Общие новости
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Его кандидатуру поддержали все члены УАФ

Официально. Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 декабря состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на должность президента УАФ, выдвинутых для избрания на внеочередном XXVI Конгрессе УАФ.

Было установлено, что все постоянные члены Украинской ассоциации футбола, которые имеют право выдвижения кандидатов на должность президента УАФ, предоставили протоколы заседаний своих руководящих органов по этому вопросу.

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Во всех протоколах на должность президента УАФ выдвинута кандидатура Андрея Николаевича Шевченко - обладателя "Золотого мяча"-2004, Героя Украины, награжденного знаком отличия "Национальная легенда Украины".

Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

Таким образом, Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года. Начало - в 12:00.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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наварін (Київ)
28.12.2023 в 11:53
Робочій групі не завадило б зробити письмовий запис у військомат, по місцю прописки легенди, чи не підпадає кандидат під мобілізацію. Нехай би постійні члени пошукали більш вікового функціонера. На всяк випадок. Щоб не прийшлося національній легенді працювати дистанційно...
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Комментарии 4
наварін (Київ)
28.12.2023 в 11:53
Робочій групі не завадило б зробити письмовий запис у військомат, по місцю прописки легенди, чи не підпадає кандидат під мобілізацію. Нехай би постійні члени пошукали більш вікового функціонера. На всяк випадок. Щоб не прийшлося національній легенді працювати дистанційно...
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efim423 (odessa)
28.12.2023 в 12:04
а кандаидат уже не украинец ))
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наварін (Київ)
28.12.2023 в 12:15
Я і не подумав, що герой України, національна легенда України,є гуманітарна допомога від евросоюзу.
 
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efim423 (odessa)
28.12.2023 в 12:25
он илюстрация украинской власти , нами руководят и решают те кто к украине не имеют отношения , а тут находятся чтоб разворовывать её
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