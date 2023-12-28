Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих защитников в мире
Интернет-портал обновил стоимость самых дорогих защитников
Getty Images/Global Images Ukraine
Интернет-портал Transfermarkt в своем телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих защитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Первое и второе места заняли игроки "Манчестер Сити" - хорват Йошко Гвардиол и португалец Рубен Диаш. Третье место досталось французу Вильяму Салибе из "Арсенала".
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Топ-10 самых дорогих защитников мира:
- 1. Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити", 80 млн евро);
- 2. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", 80 млн);
- 3. Уильям Салиба ("Арсенал", 75 млн);
- 4. Альфонсо Дэвис ("Бавария", 70 млн);
- 5. Рональд Араухо ("Барселона", 70 млн);
- 6. Эдер Милитао ("Реал" М, 70 млн);
- 7. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", 70 млн).
- 8. Маттейс де Лигт ("Бавария", 65 млн);
- 9. Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм Хотспур", 65 млн);
- 10. Ашраф Хакими ("ПСЖ", 65 млн).
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Источник:transfermarkt
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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