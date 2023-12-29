Рафаэль Надаль опубликовал фото с болельщиками в Брисбене
Испанец уже скоро проведет свой долгожданный матч после травмы
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде испанский теннисист Рафаэль Надаль разместил на своей странице в социальной сети фотографию со встречи с фанатами в Брисбене (Австралия) накануне старта турнира категории ATP-250 Brisbane International.
"Привет, Брисбен. Спасибо за потрясающий приём", — написал теннисист в публикации под фотографией.
Напомним, Надаль прибыл в Австралию для участия в турнире, с которого начнётся возвращение испанца в тур после травмы. В Брисбене Надаль сыграет как в одиночном, так и в парном разряде.
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