Бензема не появился на тренировках Аль-Иттихада. СМИ сообщают о конфликте с клубом
Игрок уже не в стране
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency
Саудовское издание Al-Riyadiya сообщает, что звездный нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема пропустил две последние тренировки команды, и вообще, покинул Саудовскую Аравию. Причины неизвестны. Тренер Марсело Гальярдо не захотел объяснять этот случай.
Местный журналист Абдель Карим Аль-Джассер на общественном канале Al-Ekhbariya рассказал, что у игрока может быть конфликт с руководством "Аль-Иттихада".
Он может быть в конфликте с клубом, но это не оправдывает его, потому что он не прилагает никаких усилий. Теряет очень легкие моменты и, кажется, потерял желание играть в футбол.
Карим Бензема сыграл за свой нынешний клуб 20 матчей, в которых забил 12 голов и оформил 5 ассистов.
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