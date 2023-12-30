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Бензема не появился на тренировках Аль-Иттихада. СМИ сообщают о конфликте с клубом

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Игрок уже не в стране

Бензема не появился на тренировках Аль-Иттихада. СМИ сообщают о конфликте с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency

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Саудовское издание Al-Riyadiya сообщает, что звездный нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема пропустил две последние тренировки команды, и вообще, покинул Саудовскую Аравию. Причины неизвестны. Тренер Марсело Гальярдо не захотел объяснять этот случай.

Местный журналист Абдель Карим Аль-Джассер на общественном канале Al-Ekhbariya рассказал, что у игрока может быть конфликт с руководством "Аль-Иттихада".

Он может быть в конфликте с клубом, но это не оправдывает его, потому что он не прилагает никаких усилий. Теряет очень легкие моменты и, кажется, потерял желание играть в футбол.

Карим Бензема сыграл за свой нынешний клуб 20 матчей, в которых забил 12 голов и оформил 5 ассистов.

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Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Al-Riyadiya
Опубликовал: Виктор Иванчук
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