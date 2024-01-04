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Монзуль стала четвертой в списке лучших арбитров-женщин 2023 года

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Результаты от IFFHS

Монзуль стала четвертой в списке лучших арбитров-женщин 2023 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинка Екатерина Монзуль заняла четвертое место в рейтинге лучших арбитров 2023 года среди женщин, которая проводила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В опросе она набрала 29 баллов.

Победительницей номинации стала француженка Стефани Фраппар, в активе которой 116 очков. Фрапар уже в пятый раз подряд становится лучшей. Она также стала первой рефери среди женщин в финальных стадиях мужского чемпионата мира.

На втором месте расположилась американка Тори Пенсо, набравшая 99 пунктов. Третьей финишировала Шерил Фостер из Уэльса (54 балла). Пятая позиция у англичанки Ребекки Уэлш (28 баллов).

Напомним, в прошлом году Монзуль заняла 2-е место в данной номинации.

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IFFHS Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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