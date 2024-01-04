Монзуль стала четвертой в списке лучших арбитров-женщин 2023 года
Результаты от IFFHS
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Екатерина Монзуль заняла четвертое место в рейтинге лучших арбитров 2023 года среди женщин, которая проводила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
В опросе она набрала 29 баллов.
Победительницей номинации стала француженка Стефани Фраппар, в активе которой 116 очков. Фрапар уже в пятый раз подряд становится лучшей. Она также стала первой рефери среди женщин в финальных стадиях мужского чемпионата мира.
На втором месте расположилась американка Тори Пенсо, набравшая 99 пунктов. Третьей финишировала Шерил Фостер из Уэльса (54 балла). Пятая позиция у англичанки Ребекки Уэлш (28 баллов).
Напомним, в прошлом году Монзуль заняла 2-е место в данной номинации.
Популярное сейчас
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- Конор Макдэвид набрал 500 очков и установил очередной рекорд в НХЛ
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости