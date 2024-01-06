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ПСЖ и главный редактор France Football подозреваются в сговоре в отношении победителя Золотого мяча-2021

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Тогда победил Лионель Месси

ПСЖ и главный редактор France Football подозреваются в сговоре в отношении победителя Золотого мяча-2021

Faisal HQ

Новина українською

Французская газета Le Monde сообщает, что Золотой мяч-2021, который был выигран Лионелем Месси, может иметь "подводные камни". Они утверждают, что сейчас продолжается судебное расследование.

Дело в том, что главного редактора журнала France Football (который, собственно, организует эту награду) Паскаля Ферре подозревают в тесных связях с владельцем "ПСЖ" Нассером Ганимом аль-Хелаифи и получения от него многочисленных подарков.

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В частности, говорится, что Ферре получил от бизнесмена билет от Qatar Airways на поездку в Объединенные Арабские Эмираты, шикарный номер в отеле с пятью килограммами фиников, приглашение на "спортивные соревнования", "теннисное пребывание" в Катаре, льготы на билеты "ПСЖ" в Лиге Чемпионов...

В свою очередь, Ферре изъял статьи France Football против аль-Хелаифи. Именно второй просит редактора журнала лоббировать в пользу Лионеля Месси, чтобы тот получил Золотой мяч.

Правда, в своем голосовании Ферре поставил на 1-е место Роберта Левандовски. Интересно то, что с января 2023 года Ферре стал новым менеджером по коммуникациям ПСЖ.

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Лионель Месси Золотой мяч Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен
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1 голосов
Источник:
LeMonde
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.01.2024 в 19:48
Шо такое меська все увидели в ПСЖ.
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
06.01.2024 в 19:48
Шо такое меська все увидели в ПСЖ.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
06.01.2024 в 19:08
А що той Нассер за всіх голосував чи Ферре особисто призначив володаря ЗМ! Ну дружно проголосувала Південна Америка за переможця Копи Чи знов Н&Ф визначили і переможця головного турніру ПА Чи просто продаж шампуню зріс
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0
1
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Romantíco777 (Alicante)
06.01.2024 в 18:48
Ждем опровержения от всезнающего Дариана или как?
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hrdhrd (Україна)
06.01.2024 в 18:28
Вот так величайший и получал золотые мячи за 5 килограммов фиников
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