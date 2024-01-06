ПСЖ и главный редактор France Football подозреваются в сговоре в отношении победителя Золотого мяча-2021
Тогда победил Лионель Месси
Faisal HQ
Французская газета Le Monde сообщает, что Золотой мяч-2021, который был выигран Лионелем Месси, может иметь "подводные камни". Они утверждают, что сейчас продолжается судебное расследование.
Дело в том, что главного редактора журнала France Football (который, собственно, организует эту награду) Паскаля Ферре подозревают в тесных связях с владельцем "ПСЖ" Нассером Ганимом аль-Хелаифи и получения от него многочисленных подарков.
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В частности, говорится, что Ферре получил от бизнесмена билет от Qatar Airways на поездку в Объединенные Арабские Эмираты, шикарный номер в отеле с пятью килограммами фиников, приглашение на "спортивные соревнования", "теннисное пребывание" в Катаре, льготы на билеты "ПСЖ" в Лиге Чемпионов...
В свою очередь, Ферре изъял статьи France Football против аль-Хелаифи. Именно второй просит редактора журнала лоббировать в пользу Лионеля Месси, чтобы тот получил Золотой мяч.
Правда, в своем голосовании Ферре поставил на 1-е место Роберта Левандовски. Интересно то, что с января 2023 года Ферре стал новым менеджером по коммуникациям ПСЖ.
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