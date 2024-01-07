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Россия примет участие в следующем когрессе УЕФА

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Россия примет участие в следующем когрессе УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представители России примут участие в следующем конгрессе УЕФА. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

“РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации”, - заявил Дюков в комментарии прокремлевскому ресурсу ТАСС.

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Проведение конгресса запланировано на 8 февраля. Он состоится в столице Франции, Париже.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины сборная России не имеет права участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Московиты проводят только товарищеские поединки.

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Источник:
ТАСС
Опубликовал: Максим Кучер
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