Россия примет участие в следующем когрессе УЕФА
Продолжают лезть в "Западный мир"
Getty Images / Global Images Ukraine
Представители России примут участие в следующем конгрессе УЕФА. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
“РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации”, - заявил Дюков в комментарии прокремлевскому ресурсу ТАСС.
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Проведение конгресса запланировано на 8 февраля. Он состоится в столице Франции, Париже.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины сборная России не имеет права участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Московиты проводят только товарищеские поединки.
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Источник:ТАСС
Опубликовал: Максим Кучер
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