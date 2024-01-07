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В том числе и из России. В УЕФА заявили, что все журналисты смогут получить аккредитацию на матчи Евро-2024
Разрешение для значительной части московской пропаганды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Чемпионат Евро-2024 могут аккредитоваться журналисты из всех стран, в том числе и с России. Об этом для прокремлевского издания ТАСС рассказали в пресс-службе УЕФА.
“Все желающие смогут пригласить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024. Предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала УЕФА для аккредитации на чемпионат Европы: 15 января по 18 апреля”, - приводит заявление УЕФА ТАСС.
Напомним, что сборная России с февраля 2022 года не имеет права участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В то же время мокшаны проводят товарищеские поединки. На март даже запланирован спарринг против участника ЧЕ-2024 сборной Сербии.
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Континентальное первенство состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.
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