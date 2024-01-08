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Хуан Мата покинул японский клуб, сыграв всего 10 минут

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Именитый испанец остался без клуба

Хуан Мата покинул японский клуб, сыграв всего 10 минут

Фото: Віссел Кобе

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Испанский полузащитник Хуан Мата покинул "Виссел Кобе" и стал свободным агентом. Клуб и игрок решили не продлевать сотрудничество.

Мата присоединился к "Виссел Кобе" в сентябре 2023 года. Он сыграл за японцев всего лишь раз, проведя на поле 10 минут.

35-летний Хуан известен по выступлениям за "Валенсию", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай". В футболке сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

По итогам сезона 2023 года "Виссел Кобе" стал чемпионом Японии.

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Хуан Мата Виссел Кобе
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Источник:
Віссел Кобе
Опубликовал: Алина Ерофеева
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