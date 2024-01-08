Хуан Мата покинул японский клуб, сыграв всего 10 минут
Именитый испанец остался без клуба
Фото: Віссел Кобе
Испанский полузащитник Хуан Мата покинул "Виссел Кобе" и стал свободным агентом. Клуб и игрок решили не продлевать сотрудничество.
Мата присоединился к "Виссел Кобе" в сентябре 2023 года. Он сыграл за японцев всего лишь раз, проведя на поле 10 минут.
35-летний Хуан известен по выступлениям за "Валенсию", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай". В футболке сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.
По итогам сезона 2023 года "Виссел Кобе" стал чемпионом Японии.
【契約満了のお知らせ】— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 6, 2024
MFフアン マタ選手が契約満了に伴い、チームを離れることになりましたのでお知らせします。
????マタ選手コメント：
「初めてのリーグ優勝というクラブの歴史的瞬間において、チームの一員でいれたことを大変嬉しく思っています。一緒に過ごした思い出を決して忘れません。」… pic.twitter.com/ZioX1BbBJq
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