Хуан Мата покинул японский клуб, сыграв всего 10 минут

Испанский полузащитник Хуан Мата покинул "Виссел Кобе" и стал свободным агентом. Клуб и игрок решили не продлевать сотрудничество.

Мата присоединился к "Виссел Кобе" в сентябре 2023 года. Он сыграл за японцев всего лишь раз, проведя на поле 10 минут.

35-летний Хуан известен по выступлениям за "Валенсию", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай". В футболке сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

По итогам сезона 2023 года "Виссел Кобе" стал чемпионом Японии.