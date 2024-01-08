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Все матчи первого раунда квалификации Australian Open-2024 перенесены

Общие новости

Причиной стали плохие погодные условия

Все матчи первого раунда квалификации Australian Open-2024 перенесены

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Все матчи первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 перенесли с 8 на 9 января, пишет Fox Sports.

Решение о переносе матчей связано с сильным дождём в Мельбурне (Австралия), где проходят соревнования.

Организаторы заявили, что при необходимости матчи можно будет провести на крытых кортах. Некоторые матчи квалификации могут быть перенесены на 13 января, а основной турнир Australian Open начнётся не 14, а 15 января.

Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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