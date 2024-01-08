Все матчи первого раунда квалификации Australian Open-2024 перенесены
Причиной стали плохие погодные условия
Фото: sport.ru
Все матчи первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 перенесли с 8 на 9 января, пишет Fox Sports.
Решение о переносе матчей связано с сильным дождём в Мельбурне (Австралия), где проходят соревнования.
Организаторы заявили, что при необходимости матчи можно будет провести на крытых кортах. Некоторые матчи квалификации могут быть перенесены на 13 января, а основной турнир Australian Open начнётся не 14, а 15 января.
Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
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