Все матчи первого раунда квалификации Australian Open-2024 перенесены

Все матчи первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 перенесли с 8 на 9 января, пишет Fox Sports.

Решение о переносе матчей связано с сильным дождём в Мельбурне (Австралия), где проходят соревнования.

Организаторы заявили, что при необходимости матчи можно будет провести на крытых кортах. Некоторые матчи квалификации могут быть перенесены на 13 января, а основной турнир Australian Open начнётся не 14, а 15 января.

Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.