НБА. Милуоки потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, Михайлюк отметился в матче с Индианой

Сегодня, 9 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей.

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

"Индиана Пэйсерс" — "Бостон Селтикс" — 133:131;

"Шарлотт Хорнетс" — "Чикаго Буллз" — 112:119 (ОТ);

"Вашингтон Уизардс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 128:136;

"Майами Хит" — "Хьюстон Рокетс" — 120:113;

"Милуоки Бакс" — "Юта Джаз" — 116:132;

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Финикс Санз" — 138:111;

В одном из матчей "Милуоки Бакс" принимал "Юту Джаз". Игра завершилась со счётом 116:132 в пользу "Юты".

Это поражение стало четвёртым по счёту для "Милуоки" в последних пяти встречах. Ранее "Бакс" уступили "Хьюстон Рокетс" со счётом 108:121 и дважды "Индиане Пэйсерс" — 130:142 и 113:122 соответственно.

Самым результативным игроком в составе Финикса стал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 25 очков, 11 результативных передач и 10 подборов.

В паралельном в матче "Индианы" и "Бостона" отметился защитник Джейлена Браун. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке 4:50 минуты. За это время он набрал 2 очка и сделал 1 подбор.