  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

НБА. Милуоки потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, Михайлюк отметился в матче с Индианой

Общие новости
Обновлено

Результаты матчей

НБА. Милуоки потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, Михайлюк отметился в матче с Индианой

http://throughthephog.com/ throughthephog

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей.

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

"Индиана Пэйсерс" — "Бостон Селтикс" — 133:131;

"Шарлотт Хорнетс" — "Чикаго Буллз" — 112:119 (ОТ);

"Вашингтон Уизардс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 128:136;

"Майами Хит" — "Хьюстон Рокетс" — 120:113;

"Милуоки Бакс" — "Юта Джаз" — 116:132;

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Финикс Санз" — 138:111;

В одном из матчей "Милуоки Бакс" принимал "Юту Джаз". Игра завершилась со счётом 116:132 в пользу "Юты".

Это поражение стало четвёртым по счёту для "Милуоки" в последних пяти встречах. Ранее "Бакс" уступили "Хьюстон Рокетс" со счётом 108:121 и дважды "Индиане Пэйсерс" — 130:142 и 113:122 соответственно.

Самым результативным игроком в составе Финикса стал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 25 очков, 11 результативных передач и 10 подборов.

В паралельном в матче "Индианы" и "Бостона" отметился защитник Джейлена Браун. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке 4:50 минуты. За это время он набрал 2 очка и сделал 1 подбор.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак и вернуться в Европу
yellow-arrow
АТР назвала новых членов Совета игроков
yellow-arrow
Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января
НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости