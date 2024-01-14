А что случилось? Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернутся в европейский клуб
Однако вряд ли ему будут платить столько же
фото из свободных источников
Французский нападающий Карим Бензема хочет покинуть "Аль-Иттихад". Об этом сообщает Николо Скира.
Бывший футболист "Реала" снова хочет вернуться в европейский футбол.
Бензема перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом на правах свободного агента и подписал контракт на три сезона. В Саудовской Аравии он зарабатывает 200 миллионов евро в год.
Отметим, что французские СМИ опубликовали информацию об интересном инциденте в конце прошлого года. Перед последним матчем декабря против "Аль-Тайи" Бензема пропустил две тренировки команды, а также покинул Саудовскую Аравию. Тренер команды затруднился объяснить отсутствие француза в заявке на поединок. Однако этот матч все равно был перенесен из-за ненадлежащих погодных условий.
В Европе Бензема выступал за "Лион" и "Реал". В общей сложности на его счету почти восемь сотен матчей за эти два клуба.
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