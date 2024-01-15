  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кори Гауфф вышла во второй круг Australian Open-2024

Общие новости
Обновлено

Американка отдала сопернице 3 гейма

Кори Гауфф вышла во второй круг Australian Open-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга американка обыграла 68-ю ракетку мира Анну Шмидлову.

Australian Open-2024. Первый круг

Кори Гауфф — Анна Шмидлова 6:3, 6:0

Встреча теннисисток продолжалась 59 минут. Гауфф сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Шмидловой ноль эйсов и три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В сделующем раунде Гауфф сыграет против своей соотечественницы Кэролайн Доулхайд.

Напомним, что турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.

По теме
yellow-arrow
Свен-Йоран Эрикссон: Я всегда был фанатом Ливерпуля и хотел тренировать эту команду
yellow-arrow
Хацкевич: Мой главный футбольный промах - поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию
yellow-arrow
Олимпийская сборная Украины проведет спарринг перед Олимпиадой: назван соперник
Кори Гауфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости