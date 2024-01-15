Кори Гауфф вышла во второй круг Australian Open-2024
Американка отдала сопернице 3 гейма
Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче первого круга американка обыграла 68-ю ракетку мира Анну Шмидлову.
Australian Open-2024. Первый круг
Кори Гауфф — Анна Шмидлова 6:3, 6:0
Встреча теннисисток продолжалась 59 минут. Гауфф сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Шмидловой ноль эйсов и три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В сделующем раунде Гауфф сыграет против своей соотечественницы Кэролайн Доулхайд.
Напомним, что турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.
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