Кори Гауфф вышла во второй круг Australian Open-2024

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга американка обыграла 68-ю ракетку мира Анну Шмидлову.

Australian Open-2024. Первый круг

Кори Гауфф — Анна Шмидлова 6:3, 6:0

Встреча теннисисток продолжалась 59 минут. Гауфф сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Шмидловой ноль эйсов и три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В сделующем раунде Гауфф сыграет против своей соотечественницы Кэролайн Доулхайд.

Напомним, что турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.