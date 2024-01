Месси не приехал на церемонию The Best FIFA Football Awards. Анри не знал, что делать с призом. ВИДЕО

Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения награды лучшему футболисту по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

В тройку финалистов вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

В итоге, приз достался Лионелю Месси .

Интересен тот факт, что сам аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге, Лионеля пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале.

Тьерри Анри, который оглашал победителя, на сцене некоторое время не знал, что делать с призом, хотел забрать его себе , но в итоге, все-таки отдал его организаторам.

Напомним, что Месси в 2023 году выиграл награду "Золотой мяч", которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с "ПСЖ", выиграл Суперкубок Франции и принёс "Интер Майами" первый трофей — Кубок лиг.

Thierry Henry:



"You are a Tottenham fan right? You usually don't get your hands on a trophy." [Mail] ????pic.twitter.com/ZZRp0qOiQe