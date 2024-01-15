Месси не приехал на церемонию The Best FIFA Football Awards. Анри не знал, что делать с призом. ВИДЕО
Получилось слегка неловко
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения награды лучшему футболисту по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
В тройку финалистов вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".
В итоге,
Интересен тот факт, что сам аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге, Лионеля пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале.
Тьерри Анри, который оглашал победителя, на сцене некоторое время не знал, что делать с призом,
хотел забрать его себе, но в итоге, все-таки отдал его организаторам.
Напомним, что Месси в 2023 году выиграл награду "Золотой мяч", которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с "ПСЖ", выиграл Суперкубок Франции и принёс "Интер Майами" первый трофей — Кубок лиг.
Thierry Henry:— AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) January 15, 2024
"You are a Tottenham fan right? You usually don't get your hands on a trophy." [Mail] ????pic.twitter.com/ZZRp0qOiQe
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