Великий Месси. Известен лучший игрок 2023 года по версии ФИФА
Месси опередил Холанда и Мбаппе
fifa.com
Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
Ранее организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года, в которую вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".
В итоге, приз достался аргентинцу Лионелю Месси!
Напомним, аргентинский нападающий Месси в 2023 году выиграл награду "Золотой мяч", которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с "ПСЖ", выиграл Суперкубок Франции и принёс "Интер Майами" первый трофей — Кубок лиг.
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