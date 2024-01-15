  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Великий Месси. Известен лучший игрок 2023 года по версии ФИФА

Общие новости
Обновлено

Месси опередил Холанда и Мбаппе

Великий Месси. Известен лучший игрок 2023 года по версии ФИФА

fifa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

Читайте такжеЭдерсон - лучший голкипер 2023 года по версии ФИФА

Ранее организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года, в которую вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

В итоге, приз достался аргентинцу Лионелю Месси!

Великий Месси. Известен лучший игрок 2023 года по версии ФИФА - изображение 1

Напомним, аргентинский нападающий Месси в 2023 году выиграл награду "Золотой мяч", которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с "ПСЖ", выиграл Суперкубок Франции и принёс "Интер Майами" первый трофей — Кубок лиг.

По теме
yellow-arrow
Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
yellow-arrow
Женские награды от ФИФА. Полный список
yellow-arrow
Месси не приехал на церемонию The Best FIFA Football Awards. Анри не знал, что делать с призом. ВИДЕО
Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд FIFA: The Best
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
16.01.2024 в 00:13
Не, ну це уже просто крик Чм був в 22-му, і ЗМ вручали йому в момент до травми +- коли він хоча би грав і набив собі статус. Свіжі спогади і т.д.. За шо сьогоднішня нагорода, коли мужик пропустив 5 місяців?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
Romerik (YNWA)
16.01.2024 в 00:13
Не, ну це уже просто крик Чм був в 22-му, і ЗМ вручали йому в момент до травми +- коли він хоча би грав і набив собі статус. Свіжі спогади і т.д.. За шо сьогоднішня нагорода, коли мужик пропустив 5 місяців?
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
16.01.2024 в 00:10
Заслужил. Стать чемпионом Франции, где очень много конкурентов, и престижный Кубок лиг - это дорогого стоит.
Ответить
0
0
avatar
Romantíco777 (Alicante)
15.01.2024 в 23:34
архентина страна проходимцев, хуже только параша, иран и кндр!!!
Ответить
3
0
avatar
okolegko (Київ)
15.01.2024 в 23:33
Він перестане бути "великим" лише коли помре. Але й тоді йому востаннє вручать Золотий м'яч і знову проголосять "великим", тому що хто, як не він?
Ответить
1
0
avatar
Romantíco777 (Alicante)
15.01.2024 в 23:32
очередное подлизывание аргентинскому клоуну за купленный чемпионат мира!!!
Ответить
2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.01.2024 в 23:23
Ну це вже повна профанація.
Ответить
2
1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.01.2024 в 23:17
НіФІГА собі Так можна багато піз...ти, що Мессі вже не той, але він і досі приклад майстерності та самовіддачі для людей футболу! Чесно скажу не очікував, що Ліонель отримує цю нагороду так розглядав тільки можливий варіант, але не пріоритетний. Утім КАПІТАНИ вирішили значит Лео і у 2023 був НАЙКРАЩИМ!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости