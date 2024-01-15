Эдерсон - лучший голкипер 2023 года по версии ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

Читайте также Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

В число претендентов на премию лучшему голкиперу вошли марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

В итоге, приз забрал Эдерсон.