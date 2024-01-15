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Эдерсон - лучший голкипер 2023 года по версии ФИФА

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Еще один приз уходит представителям Манчестер Сити

Эдерсон - лучший голкипер 2023 года по версии ФИФА

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

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В число претендентов на премию лучшему голкиперу вошли марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

В итоге, приз забрал Эдерсон.

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Манчестер Сити Эдерсон
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Комментарии
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Spolding711 (Днепр)
15.01.2024 в 22:46
Ну як сюди потрапив Мессі ?ну от як???
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Комментарии 1
Spolding711 (Днепр)
15.01.2024 в 22:46
Ну як сюди потрапив Мессі ?ну от як???
Ответить
0
0

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