Эдерсон - лучший голкипер 2023 года по версии ФИФА
Еще один приз уходит представителям Манчестер Сити
фото из соцсетей
Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
В число претендентов на премию лучшему голкиперу вошли марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).
В итоге, приз забрал Эдерсон.
Ederson: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2023! ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/4sDC7zoRpH pic.twitter.com/eN63ugcuMt
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Spolding711 (Днепр)
15.01.2024 в 22:46
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