Хьюг Вижье, адвокат нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема, заявил, что футболист получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о связях нападающего с террористической организацией.

"Комментарии министра имеют серьезные последствия. Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, где он работает, после слов министра о его связях с террористической организацией. Он получает сообщения ненависти", - приводит слова адвоката RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Бензема подал в суд на главу МВД Франции.

Напомним, Бензема перешел в саудовский "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист провел за "Аль-Иттихад" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.