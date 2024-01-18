Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии
Адвокат нападающего заявил, что футболист получает угрозы
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Хьюг Вижье, адвокат нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема, заявил, что футболист получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о связях нападающего с террористической организацией.
"Комментарии министра имеют серьезные последствия. Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, где он работает, после слов министра о его связях с террористической организацией. Он получает сообщения ненависти", - приводит слова адвоката RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Бензема подал в суд на главу МВД Франции.
Напомним, Бензема перешел в саудовский "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист провел за "Аль-Иттихад" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
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