Бензема рассматривает варианты отъезда из Саудовской Аравии - Карим может стать одноклубником Мудрика

Нападающий Карим Бензема начал изучать трансферные предложения после шести неудачных месяцев в "Аль-Иттихаде".

36-летний форвард не доволен тем, что находится в Саудовской Аравии. Даже несмотря на то, что обладатель "Золотого мяча-2022" забил 12 голов в 20 матчах за клуб.

Издание ESPN сообщает, что Карим может перейти в Премьер-лигу, поскольку несколько клубов, включая "Челси", проявляют интерес к форварду.