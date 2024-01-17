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Бензема рассматривает варианты отъезда из Саудовской Аравии - Карим может стать одноклубником Мудрика
Карим Бензема может покинуть Аль-Иттихад
фото из свободных источников
Нападающий Карим Бензема начал изучать трансферные предложения после шести неудачных месяцев в "Аль-Иттихаде".
36-летний форвард не доволен тем, что находится в Саудовской Аравии. Даже несмотря на то, что обладатель "Золотого мяча-2022" забил 12 голов в 20 матчах за клуб.
Издание ESPN сообщает, что Карим может перейти в Премьер-лигу, поскольку несколько клубов, включая "Челси", проявляют интерес к форварду.
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Источник:espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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