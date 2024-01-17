  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бензема рассматривает варианты отъезда из Саудовской Аравии - Карим может стать одноклубником Мудрика
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема рассматривает варианты отъезда из Саудовской Аравии - Карим может стать одноклубником Мудрика

Англия

Карим Бензема может покинуть Аль-Иттихад

Бензема рассматривает варианты отъезда из Саудовской Аравии - Карим может стать одноклубником Мудрика

фото из свободных источников

Новина українською

Нападающий Карим Бензема начал изучать трансферные предложения после шести неудачных месяцев в "Аль-Иттихаде".

36-летний форвард не доволен тем, что находится в Саудовской Аравии. Даже несмотря на то, что обладатель "Золотого мяча-2022" забил 12 голов в 20 матчах за клуб.

Издание ESPN сообщает, что Карим может перейти в Премьер-лигу, поскольку несколько клубов, включая "Челси", проявляют интерес к форварду.

Читайте такжеБывший игрок Челси посоветовал новым владельцам не бояться уволить Почеттино
По теме
yellow-arrow
Официально: Брентфорд арендовал защитника Тоттенхэма
yellow-arrow
Миколенко – снова в старте Эвертона на переигровку Кубка Англии с Кристал Пэлас
yellow-arrow
Галатасарай вступает в борьбу за подписание форварда МЮ
Карим Бензема Челси (Лондон) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости