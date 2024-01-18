"Перетрем эту тему". Милевский пообещал рассказать детали обыска полицией в его доме

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский планирует в ближайшее время рассказать подробности обыска полицией у него дома.

"Друзья, всем привет. В общем, что хочу сказать. Интернет весь гудит по поводу этих обысков – Гордон-шморгон, уже все написали.

Поэтому где-то через 3 дня хочу с вами выйти в прямой эфир. Или на следующей неделе. Там перетрем эту всю тему, что и как.

Так что давайте там, хорошего дня вам. Увидимся", – сказал Артем.