"Перетрем эту тему". Милевский пообещал рассказать детали обыска полицией в его доме
Правоохранители провели обыск в доме легенды "Динамо"
Фото: t.me/TIMI_1010
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский планирует в ближайшее время рассказать подробности обыска полицией у него дома.
"Друзья, всем привет. В общем, что хочу сказать. Интернет весь гудит по поводу этих обысков – Гордон-шморгон, уже все написали.
Поэтому где-то через 3 дня хочу с вами выйти в прямой эфир. Или на следующей неделе. Там перетрем эту всю тему, что и как.
Так что давайте там, хорошего дня вам. Увидимся", – сказал Артем.
Напомним, вчера Милевский рассказал, что утром 14 января к нему пришли сотрудники Национальной полиции Украины и выбили его стеклянную дверь.
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жажа_the_best (Харьков)
18.01.2024 в 13:10
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