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"Перетрем эту тему". Милевский пообещал рассказать детали обыска полицией в его доме

Общие новости

Правоохранители провели обыск в доме легенды "Динамо"

"Перетрем эту тему". Милевский пообещал рассказать детали обыска полицией в его доме

Фото: t.me/TIMI_1010

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский планирует в ближайшее время рассказать подробности обыска полицией у него дома.

"Друзья, всем привет. В общем, что хочу сказать. Интернет весь гудит по поводу этих обысков – Гордон-шморгон, уже все написали.

Поэтому где-то через 3 дня хочу с вами выйти в прямой эфир. Или на следующей неделе. Там перетрем эту всю тему, что и как.

Так что давайте там, хорошего дня вам. Увидимся", – сказал Артем.

Напомним, вчера Милевский рассказал, что утром 14 января к нему пришли сотрудники Национальной полиции Украины и выбили его стеклянную дверь.

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Артем Милевский
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Источник:
Telegram-канал Артем Мілевського
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.01.2024 в 13:10
Тема пегетгет эту тему
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
18.01.2024 в 13:10
Тема пегетгет эту тему
Ответить
0
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
18.01.2024 в 12:54
"легенда"...як низько пало Динамо, якщо в нього таки "легенди"
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