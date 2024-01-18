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Умер помощник главного тренера Голден Стэйт Уорриорз

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Во время командного ужина состояние специалиста ухудшилось

Умер помощник главного тренера Голден Стэйт Уорриорз

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" подтвердила смерть помощника главного тренера Стива Керра Деяна Милоевича.

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"Мы все опустошены внезапной кончиной Деяна Милоевича. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто связан с "Уорриорз", и невероятно тяжёлое время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.

Мы скорбим вместе с его женой Натасой и их детьми Николой и Масой", — сообщает аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером.

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