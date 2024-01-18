Джордан Хендерсон поблагодарил свой бывший клуб

Полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал взаимное расторжение контракта с "Аль-Иттифаком".

"Я хотел бы поблагодарить клуб, болельщиков и всех причастных за такую возможность. Хочу пожелать им всего наилучшего в оставшемся сезоне. Впереди много тяжелой работы".