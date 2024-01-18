Джордан Хендерсон поблагодарил свой бывший клуб
Хавбек и Аль-Иттифак взаимно расторгли контракт
Фото: liverpoolfc / Автор: неизвестен
Полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал взаимное расторжение контракта с "Аль-Иттифаком".
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"Я хотел бы поблагодарить клуб, болельщиков и всех причастных за такую возможность. Хочу пожелать им всего наилучшего в оставшемся сезоне. Впереди много тяжелой работы".
Сегодня, 18 января,
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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