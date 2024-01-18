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Джордан Хендерсон поблагодарил свой бывший клуб

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Хавбек и Аль-Иттифак взаимно расторгли контракт

Джордан Хендерсон поблагодарил свой бывший клуб

Фото: liverpoolfc / Автор: неизвестен

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Полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал взаимное расторжение контракта с "Аль-Иттифаком".

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"Я хотел бы поблагодарить клуб, болельщиков и всех причастных за такую возможность. Хочу пожелать им всего наилучшего в оставшемся сезоне. Впереди много тяжелой работы".

Сегодня, 18 января, Джордан Хендерсон официально подписал контракт с нидерландским клубом "Аякс".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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