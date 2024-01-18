Официально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом
Соглашение действует до 2027 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский клуб "Аль-Иттифак" продлил контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом.
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Новое соглашение рассчитано до 2027 года. Клуб продлил сотрудничество с 43-летним тренером, несмотря на девятиматчевую серию без побед, которая длится с октября.
"Аль-Иттифак" занимает 8-е место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии и имеет 25 очков по итогам 19 туров.
The journey continues with Steven Gerrard until 2027 ✍️????????#Ettifaqpic.twitter.com/4Sv9X7ooEO— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) January 18, 2024
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Источник:Ettifaq
Опубликовал: Екатерина Власова
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