Официально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом

Саудовский клуб "Аль-Иттифак" продлил контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом.

Новое соглашение рассчитано до 2027 года. Клуб продлил сотрудничество с 43-летним тренером, несмотря на девятиматчевую серию без побед, которая длится с октября.

"Аль-Иттифак" занимает 8-е место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии и имеет 25 очков по итогам 19 туров.

The journey continues with Steven Gerrard until 2027 ✍️????????#Ettifaqpic.twitter.com/4Sv9X7ooEO