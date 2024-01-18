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Официально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом

Общие новости
Обновлено

Соглашение действует до 2027 года

Официально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Саудовский клуб "Аль-Иттифак" продлил контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом.

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Новое соглашение рассчитано до 2027 года. Клуб продлил сотрудничество с 43-летним тренером, несмотря на девятиматчевую серию без побед, которая длится с октября.

"Аль-Иттифак" занимает 8-е место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии и имеет 25 очков по итогам 19 туров.

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Источник:
Ettifaq
Опубликовал: Екатерина Власова
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