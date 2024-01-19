Australian Open-2024. Стефанос Циципас уверенно преодолел третий круг соревнований
Грек в трех сетах отдал сопернику 7 геймов
CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).
В матче третьего круга грек обыграл 79-ю ракетку мира француза Люка Ван Аша.
Australian Open – 2024. Третий круг
Стефанос Циципас — Люк Ван Аш 6:3, 6:0, 6:4
Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 3 минуты. Циципас совершил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Ваш Аша один эйс и пять двойных ошибок, а также один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем раунде Циципас сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Фабиан Марожан (Венгрия).
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