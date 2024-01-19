Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в Аякс

Бывший полузащитник "Аль-Иттифака" и "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в амстердамский "Аякс".

"Амстердам! Я так счастлив быть здесь. Не могу дождаться момента, когда увижу вас всех", - написал футболист в социальной сети Х.

Напомним, о переходе 33-летнего полузащитника в "Аякс" стало известно накануне, 18 января. Бывший игрок "Сандерленда" и "Ливерпуля" подписал соглашение с нидерландским клубом, рассчитанное до 30 июня 2026 года. Хавбек будет выступать за амстердамцев под шестым игровым номером.

Хендерсон играл за "Аль-Иттифак" с лета 2023 года. До этого полузащитник провел 12 лет в английском "Ливерпуле". В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 7,5 млн евро.