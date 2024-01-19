Карлос Сайнс-старший установил рекорд Дакара
Он стал самым возрастным чемпионом
Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, оказавшийся первым в общем зачёте ралли-марафона "Дакар" 2024 года, стал самым возрастным победителем соревнований. В настоящий момент Сайнсу 61 год.
Карлос выступает в зачёте внедорожников. Победа в 2024 году стала для него уже четвёртой в карьере в рамках престижного ралли-рейда. Ранее испанец по прозвищу Матадор побеждал в 2010, 2018, 2020 годах.
Отметим, что Карлос принёс немецкой команде "Ауди" свой первый титул на "Дакаре".
"Дакар"-2024. Внедорожники. Положение после 12-го этапа:
1. Карлос Сайнс-старший ("Ауди") – 48:15.18.
2. Гийом Де Мевиус ("Тойота") +1:20.25.
3. Себастьен Лёб ("Продрайв") +1:25.12.
4. Герлен Шишери ("Тойота") +1:35.59.
5. Мартин Прокоп ("Форд") +2:16.43.
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