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Джо Джойс: Фьюри крупнее Усика, он может одержать победу нокаутом

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Джойс высказался о предстоящем боя

Джо Джойс: Фьюри крупнее Усика, он может одержать победу нокаутом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 Джо Джойс высказался о поединке между своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком.

Напомним, что бой пройдёт 17 февраля этого года в Эр-Рияде.

По мнению Джойса, Фьюри может рассчитывать не победу нокаутом за счёт своих габаритов.

"Фьюри крупнее. Он может опереться на Усика и устроить беспорядок, благодаря чему одержать победу нокаутом. Да, он наносит меньше ударов, чем Усик, но его руки длиннее. К тому же в его распоряжении есть быстрый джеб. Да и не только джеб. Усик будет стремиться сокращать дистанцию", — сказал Джойс на канале Fight Hub TV в YouTube.

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