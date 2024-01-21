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Кубок мира 2023/2024. Шостад-Кристиансен побеждает в масс старте Антхольца, Прима – последний

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Провал от украинца

Кубок мира 2023/2024. Шостад-Кристиансен побеждает в масс старте Антхольца, Прима – последний

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Победу в забеге на 15 километров одержал Ветле Шостад-Кристиансен, серебро у Йоханеса Дале, а ТОП 3 замкнул Веберн Серум. Все три – представители Норвегии.

Что касается украинцев, то единственным биатлонистом нашей страны в гонке стал Артем Прима, который с 8 промахами и очень медленной скоростью по дистанции финишировал в итоге на последнем, 30 месте.

Кубок мира 2023/2024. Антхольц

Масс старт

Мужчины

1. Ветле Шостад Кристиансен (0+1+0+0)

2. Йоханес Дале (0+0+1+1) (+10,7)

3. Вебёрн Сёрум (0+0+0+1) (+14,0)

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30. Артем Прима (2+3+2+1) (+5.33,4)

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