Трёхкратный победитель Лиги Европы вернулся в Аргентину
Хавбек вернулся на родину
фото - Getty Images
Аргентинский полузащитник Эвер Банега покинул саудовский "Аль-Шабаб" после 4-х лет пребывания в клубе.
???????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ????— Newell’s Old Boys (@Newells) January 21, 2024
Ever eligió con el corazón y decidió volver a #Newells para jugar por segunda vez en el club de sus amores.
????️ Junto al presidente Ignacio Astore y al director deportivo Ariel Michaloutsos firmó su contrato hasta 2025 ???? https://t.co/uyC7lhdrgO… pic.twitter.com/EGPJ8rUpIQ
Следующей командой Банеги стал "Ньюэллс Олд Бойз", за который он играл в 2014 году в рамках аренды. В клуб 35-летний полузащитник присоединится в статусе свободного агента. Соглашение подписано почти на 2 года – до 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Саудовской Аравии Банега провел 16 встреч, забил два гола и отдал один ассист. Во время выступлений в Европе он успел поиграть за "Севилью" (с которой завоевал 3 кубка Лиги Европы), "Валенсию", "Атлетико" и миланский "Интер".
Популярное сейчас
- Довбик - лучший игрок матча. Цыганков - один из лучших
- Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено
- Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО