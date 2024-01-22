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Трёхкратный победитель Лиги Европы вернулся в Аргентину

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Хавбек вернулся на родину

Трёхкратный победитель Лиги Европы вернулся в Аргентину

фото - Getty Images

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Аргентинский полузащитник Эвер Банега покинул саудовский "Аль-Шабаб" после 4-х лет пребывания в клубе.

Следующей командой Банеги стал "Ньюэллс Олд Бойз", за который он играл в 2014 году в рамках аренды. В клуб 35-летний полузащитник присоединится в статусе свободного агента. Соглашение подписано почти на 2 года – до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Саудовской Аравии Банега провел 16 встреч, забил два гола и отдал один ассист. Во время выступлений в Европе он успел поиграть за "Севилью" (с которой завоевал 3 кубка Лиги Европы), "Валенсию", "Атлетико" и миланский "Интер".

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Эвер Банега
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Источник:
Newellsoldboys
Опубликовал: Александр Бураков
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