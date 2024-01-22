Трёхкратный победитель Лиги Европы вернулся в Аргентину

Аргентинский полузащитник Эвер Банега покинул саудовский "Аль-Шабаб" после 4-х лет пребывания в клубе.

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Ever eligió con el corazón y decidió volver a #Newells para jugar por segunda vez en el club de sus amores.



????️ Junto al presidente Ignacio Astore y al director deportivo Ariel Michaloutsos firmó su contrato hasta 2025 ???? https://t.co/uyC7lhdrgO… pic.twitter.com/EGPJ8rUpIQ — Newell’s Old Boys (@Newells) January 21, 2024

Следующей командой Банеги стал "Ньюэллс Олд Бойз", за который он играл в 2014 году в рамках аренды. В клуб 35-летний полузащитник присоединится в статусе свободного агента. Соглашение подписано почти на 2 года – до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Саудовской Аравии Банега провел 16 встреч, забил два гола и отдал один ассист. Во время выступлений в Европе он успел поиграть за "Севилью" (с которой завоевал 3 кубка Лиги Европы), "Валенсию", "Атлетико" и миланский "Интер".