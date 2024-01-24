Владелец Слована: А какое отношение игроки Динамо Москва имеют к войне?
Функционер не видит ничего плохого в матче с россиянами
(зліва) Фото: TASR
Владелец братиславского "Слована" Иван Кмотрик до сих пор не понимает, почему стоит избегать поединков с представителями страны-агрессора.
"А какое отношение эти игроки имеют к войне? Знаю только, что руководитель пражской "Славии" Ярослав Тврдик пытался перенести матч на другое поле, потому что меняют газон.
К его комментарию добавлю, что "Славия" последние десять лет принадлежит китайцам", - сказал Кмотрик.
Также после контрольного матча с московским "Динамо" высказался главный тренер "Слована" Владимир Вайсс.
"Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, это человеческие трагедии, которые не должны были произойти.
Я жил в России, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю всякое насилие, но политике не место в спорте", - заявил Вайсс.
Ресурс отмечает, что дочерняя компания Кмотрика Grafobal Group находится в российском Ростове.
Напомним, что ранее пражская "Славия" отменила спарринг со "Слованом" из-за матча братиславского клуба с россиянами.
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