Карлос Алькарас уступил Александру Звереву в четвертьфинале Australian Open-2024

24 января состоялся матч 1/4 финала, в котором немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса.

1/4 финала. Australian Open-2024

Александр Зверев — Карлос Алькарас 6:1, 6:3, 6:7, 6:4

Матч продолжался 3 часа 7 минут. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу немца.

Немец седьмой раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" и второй раз сделал это в Мельбурне. Следующим соперником Зверева на Открытом чемпионате Австралии станет россиянин Даниил Медведев.