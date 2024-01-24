Карлос Алькарас уступил Александру Звереву в четвертьфинале Australian Open-2024
Испанец выиграл 3 сет, но уступил в последующем
Фото: HBvL
24 января состоялся матч 1/4 финала, в котором немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса.
1/4 финала. Australian Open-2024
Александр Зверев — Карлос Алькарас 6:1, 6:3, 6:7, 6:4
Матч продолжался 3 часа 7 минут. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу немца.
Немец седьмой раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" и второй раз сделал это в Мельбурне. Следующим соперником Зверева на Открытом чемпионате Австралии станет россиянин Даниил Медведев.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн