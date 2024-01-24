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Карлос Алькарас уступил Александру Звереву в четвертьфинале Australian Open-2024

Общие новости
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Испанец выиграл 3 сет, но уступил в последующем

Карлос Алькарас уступил Александру Звереву в четвертьфинале Australian Open-2024

Фото: HBvL

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24 января состоялся матч 1/4 финала, в котором немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса.

1/4 финала. Australian Open-2024

Александр Зверев — Карлос Алькарас 6:1, 6:3, 6:7, 6:4

Матч продолжался 3 часа 7 минут. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу немца.

Немец седьмой раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" и второй раз сделал это в Мельбурне. Следующим соперником Зверева на Открытом чемпионате Австралии станет россиянин Даниил Медведев.

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