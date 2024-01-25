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Хорхе Сампаоли: Мне не нравится то, во что превратился современный футбол

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Тренер рассказал, что ему не нравится в современном футболе

Хорхе Сампаоли: Мне не нравится то, во что превратился современный футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорхе Сампаоли рассказал, что ему не нравится в современном футболе.

- Вы настоящий лидер. Неужели это самое главное, эта энергия, которую нужно передать игрокам, а не тактика?

- Я только что посмотрел фильм "Наполеон". Хороший пример. Тактика этого человека была очень понятна, но решающее значение имело то, как он передал эту тактику людям на местах.

Когда необходимо повысить или понизить голос, поговорить с игроком индивидуально: вот стратегия тренера, которая объединяет все воедино.

И я не вижу достаточной гармонии в нынешнем футболе, вижу слишком много индивидуальных интересов. Я вижу больше истерику людей, а не гармонию. Мы, тренеры, должны с этим бороться.

- Вам грустно видеть, что результат стал настолько важным, что более рискованным проектам дается все меньше времени?

- Что меня беспокоит, так это то, что когда ты не можешь победить по множеству причин, которые тренер не может контролировать, ты вместо того, чтобы настаивать на идее, отказываешься от нее, будто она не работает. Мы очень легко говорим: "Это не работает, сделаем по-другому", но с другими игроками, другими приоритетами.

В результате обесценивается роль тренера. Я это не принимаю и стараюсь с этим бороться.

Мне не нравится то, во что превратился футбол, но тренерская работа мне все еще нравится, - заявил бывший тренер сборной Аргентины, "Севильи" и "Марселя".

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Хорхе Сампаоли
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Источник:
lequipe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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