Так деградировала Лига 1: ненадежные спонсоры, отсутствие визионеров и политика "сердец"

"Бордо" для Франции – это как "Эвертон" в Англии. Не гегемон, но очень исторический клуб.

"Бордо" – это Ален Жиррес, Жан Тигана, Патрик Баттистон; это также шесть выигранных чемпионатов и четыре Кубка Франции.

Последняя яркая вспышка жирондинцев была в конце нулевых, когда под руководством Лорана Блана взорвалась команда Шамаха - Гуркюффа. Те ребята не только выиграли чемпионат, но и добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов-2009/10. На тот "Бордо" хотелось смотреть; за него было приятно болеть.

Да, дальше был спад, однако в 2010-18 годах команда лишь раз опускалась ниже 7-го места в чемпионате, стабильно выступая в Европе.

Никаких признаков кризиса не было. На новом "Матмют Атлантик" доигрывали эмблематичные Плашил и Каррассо; набирался опыта Малком; делали красоту Хазри и Ролан.

Все беды начались, когда в 2018-м "Бордо" после 19 лет правления покинул его владелец Metropole Television. Его место за 70 млн евро выкупили сначала одни американцы из American Capital Partners, а уже через полгода их поглотили другие – King Street. А им футбол был до лампочки.

Они немедленно продали молодого Гаэтана Лаборда в "Монпелье" за ничтожные 3 млн евро, чем спровоцировали отставку тренера Гуса Пойета, который просил этого не делать.

Дальше "Бордо" избавился и от Малкома, не вложив в его замену даже четверти вырученных средств.

Так начали падать результаты. Первый сезон с King Street – и 14-е место. Два следующих – 12-е.

Болельщики перестали ходить на стадион, из-за чего 42-тысячный "Матмют" выглядел уныло еще до пандемии. Ну, а с ней клуб и подавно был обречен.

Закрытые стадионы, недоигранный сезон, срыв соглашения о телеправах с Mediapro ударил по финансам всех во Франции. Ущерб колебался от 300 млн у "ПСЖ" до 20 млн у маленького "Анже".

"Бордо" тогда оказался где-то посредине, накопив 80 млн долгов. И что сделала King Street? Она тупо бросила клуб, отказалась от него. Федерация была вынуждена ввести в "Бордо" временную администрацию, и под грохот скандала клуб вылетел в Лигу 2, заняв последнее, 20-е место.

Суммарно за три года в "Бордо" King Street вложила в клуб всего 46 млн, уменьшив трансферный бюджет с 35-40 млн в 2017-м до 8-9 млн в 2021-м. По сути, это было медленное убийство.

От окончательной ликвидации жирондинцев в 2022-м спасло чудо. Это "Саутгемптон" оправдал свое прозвище и заплатил за Секу Мара 11,3 млн евро, хотя мог просто дождаться объявления "Бордо" банкротом и взять нападающего бесплатно.

Сейчас клуб оказался в руках Жерара Лопеса, а тот как всегда декларирует большие планы, однако не имеет финансов для их воплощения - такой себе миллионер на доверии. Собственно, потому клуб и прозябает в Лиге 2.

Другие примеры: "Ним", "Сошо" – этих двух владельцы тоже бросили, и они потеряли профессиональный статус.

Если "Бордо" – французский "Эвертон", то "Марсель" – это "МЮ"; провинциалы, которые годами были успешнее столицы.

Девять чемпионских титулов на счету провансальцев, а со свежего – финал Лиги Европы-2018. Однако сейчас, через 5 лет, клуб вылетает от убогого "Панатинаикоса".

Фрэнк Маккорт – американский владелец "Марселя" – не виноват. После покупки провансальцев в 2016-м он закрыл все долги и вложил 200 млн в новичков. Также миллиардер из собственного кармана спас клуб в пандемию, когда из-за закрытого "Велодрома" "Марселя" лишь в сезоне-2020/21 потерял чистыми более 76 млн.

Не Маккорт, а его менеджеры доводят клуб до беды. Первым был Жак-Анри Эйро – парижанин, приехавший строить бизнес-проект, наплевав на традиции.

Он ссорился с ними; выгонял со стадиона. В 2018 году президент "Марселя" распустил Yankees, одну из самых мощных групп ультрас, за продажу фальшивых билетов.

В ответ фаны делали беспорядки после каждого поражения, и это превратило "Велодром" в очень токсичное место. В 2021-м ультрас ворвались прямо на базу к игрокам, где избили Альваро Гонсалеса, а Андре Виллаш-Боаша так напугали, что тот сбежал из Марселя еще до официального расторжения контракта.

Вслед за ним уволили Эйро, ведь эта война не нравилась Маккорту, желавшему любви, а не крови.

Новый президент Пабло Лонгория еще при Эйро показал себя эффективным спортдиром, и американцу показалось, что "Марселю" его видение пойдет на пользу. Кто же знал, что Лонгория – трансферный маньяк?

В сезоне-2021/22 он привез на "Велодром" Жерсона, Поля Лирола, Леонардо Балерди, Луана Переса, Конрада де ла Фуэнте, Пау Лопеса, Ченгиза Ундера, Самуэля Жиго, Бамба Дьенга, Седрика Бакамбу, Сеада Колашинаца, Амина Арита. Из команды ушли Дарио Бенедетто, Максим Лопес, Хироки Сакаи, Неманья Радоньич, Флориан Товен, Валер Жермен, Саиф-Эдин Хауи, Юто Нагатомо, Кевин Строотман.

В сезоне-2022/23 в "Марсель" приехали Витинья, Жордан Верету, Луис Суарес, Аркадиуш Милик, Аззедин Унаи, Жонатан Клосс, Исаак Туре, Ченсел Мбемба, Эрик Байи, Руслан Малиновский, Алексис Санчес, Рубен Бланко. Вместо этого разъехались в разные стороны Жерсон, Бамба Дьенг, Дуе Чалета-Царь, Луан Перес, Люка Перрен, Альваро Гонсалес, Бубакар Камара, Седрик Бакамбу, Стив Манданда, Пап Гуйе, Луис Суарес, Поль Лирола, Луис Энрике, Конрад де ла Фуэнте, Жордан Амави, Исаак Туре.

В этом году список не меньше – там и Ренан Лоди в новичках, и Кондогбья, и Обамеянг, а Малиновский, Ундер, Суарес и другие Милики уже не нужны и проданы.

Параллельно менялись и тренеры - после Виллаш-Боаша был Хорхе Сампаоли, за ним Игорь Тудор, теперь вот Марселино.

Под руководством Лонгории "Марсель" из клуба превратился в дорогой хостел. Переночевал, запил кофе бутерброд – и поехал дальше.

И не он один – все в Марселе злы, ведь результаты падают, о трофеях речь не идет, а фаны даже не успевают запомнить своих игроков. Взять хотя бы Малиновского – какой след он успел оставить?

Между тем Пайет и Манданда – идолы "Велодрома" – доигрывают где-попало. Абсолютный позор.

Другие примеры: "Монако" и "Ницца" тоже имеют богатых владельцев, но не могут это использовать из-за бесконечных и очень часто ошибочных трансферов. В результате игроков много, а играть некому.

"Лион" во Франции – это как "Челси" в АПЛ. Его лучшие времена были в нулевые, когда клуб выиграл 7 чемпионств подряд.

Все это время у "Ткачев" не менялся владелец – с далекого 1987-го ими руководил Жан-Мишель Ола.

В молодости это был визионер; человек, имевший видение, по какой дороге пойдет футбол через 10-20 лет. Именно он первым в Европе вложил серьезные деньги в женскую команду – и это принесло не один десяток трофеев.

Вместе с Ола над тем "Лионом" вкалывали Бернар Лякомб и Жерар Улье – тоже великие люди того времени. Один привез на "Жерлан" Эссьена, Жуниньо и Малуда; другой прокачал академию так, что она выпустила Бензема, Бен-Арфа и Ляказетта.

Но что было дальше? "Лион" выиграл последнее чемпионство в 2008-м; последние Кубок и Суперкубок – в 2012-м.

Последний его еврокубковый успех отгремел летом 2020 года, когда "Ткачи" сенсационно дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Ну, а затем уже не было ничего хорошего. Чемпионат-2020 "Лион" завершил 7-м; в следующем году был 4-м; еще дальше – 8-м и 7-м. Фактически сейчас это уже просто середняк Лиги 1.

Жерар Улье во время этого пике умер. Бернар Лякомб отошел от дел в 2019-м, но еще до этого отметился фразой репортерше, типа, "я не говорю с женщинами о футболе, а они со мной о кастрюлях".

Логично, вместе со своими консильери отставал от жизни и Ола. Жуниньо на посту спортдира – одно из проявлений старческой сентиментальности. После 70-ти Жан-Мишель слишком часто вспоминал, как было раньше.

На его беду, бывшая легенда оказалась бездарным руководителем. Жуниньо привел в "Лион" 8 бразильцев, из которых заиграл только Лукас Пакета, а еще тренера Силвиньо, которого пришлось экстренно увольнять уже в сентябре.

От его преемника Руди Гарсии Жуниньо требовал лишь выпускать "своих". Остальные – по барабану, что привело к отставке шеф-скаута Флориана Мориса – тот впоследствии вывел на новый уровень "Ренн".

Lyon have made their worst start to a season since 1995, sacked manager Sylvinho after just 141 days and club-legend sporting director Juninho is on the brink... so where has it all gone wrong for Moussa Dembele, Memphis Depay and the fallen French giants? pic.twitter.com/BmLqaNYJX7

Волюнтаризм Жуниньо также спровоцировал побег из "Лиона" его лучших игроков. Так, за Набиля Фекира выручили всего 20 млн, а Мемфис Депай ушел бесплатно. Вслед ему бразилец бросил, типа, "ты не чета Неймару и Мбаппе, чтобы строить под тебя команду".

Рука Жуниньо ощущается в "Лионе" даже сейчас, после увольнения – в бесплатных отходах Уссема Ауара и Мусы Дембеле.

Добавьте сюда коронакризис, на котором "Ткачи" потеряли 109 млн только за сезон-2020/21 – и 73-летний Ола решил, что с него хватит. Он продал клуб американцу Джону Текстору, выторговав себе еще три года управления, но и это было лишним. Все, что старик предложил в чемпионате-2022/23 – это еще более сентиментальные возвращения Ляказетта и Толиссо, которые на деле оказались и близко не теми работящими ребятами, какими были в 2015-м.

Ну, а американцы просто заплатили Ола 10 млн – и попросили немедленно уйти на пенсию.

Мы еще не знаем, как будет при Тексторе. В его собственности также "Ботафого", доля в "Кристал Пэлас" и "Моленбек" - есть мнение, что Джон выбирает проекты через Random.org.

С другой стороны, состарившийся Ола – это было ужасно, и новый владелец хотя бы дает надежду, что клуб отойдет от политики "сердец" и откроет двери в 2023 год. На сегодняшний день он застрял в прошлом, как суркисовское "Динамо".

Другие примеры: "Нант" со старым президентом еще и в коррупцию вляпался, "Анже" - в секс-скандал, "Сент-Этьен" не нашел денег и вылетел, так и не сумев измениться.

Мы годами критикуем "ПСЖ", но не видим, что происходит в остальной Лиге 1. А там все даже хуже.

Исторические гранды все как один в упадке, что позволяет Парижу даже в кризисе собирать трофеи.

Места "Марселя" и "Лиона" у вершины облюбовали вчерашние середняки "Ренн" и "Ланс", но им не хватает истории претендовать на большее, и это делает лигу скучной.

Ligue 1 has dropped out of Europe's top 5 leagues, with France losing its place to the Netherlands in UEFA's ranking at the start of this season ????



The calculation is determined by the sum of each country's European performance over the last 5 years ???? pic.twitter.com/Np0M2RhKcb