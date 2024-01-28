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Конкурентка Магучих взяла 2,03 в первом старте сезона

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Ничего себе начало года от австралийки

Конкурентка Магучих взяла 2,03 в первом старте сезона

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийская легкоатлетка, бронзовый призер чемпионата мира-2023 по прыжкам в высоту Никола Олислагерс успешно начала 2024 год.

В первых соревнованиях сезона у себя на родине спортсменка покорила высоту 2,03 метра и выиграла золото на соревнованиях ACT State Championships в Канберре.

Этот результат стал национальным рекордом Австралии, а также повторением personal best для Олислагерс.

Напомним, что в прошлом году показатель 2,03 метра был лучшим результатом всего сезона, а покорить его удалось только Николе и нашей Ярославе Магучих в финале Бриллиантовой лиги. Тогда золото завоевала украинка (по количеству использованных попыток).

Таким образом, австралийка установила лучший результат сезона 2024. Среди наших соотечественниц в этом году прыгала только Юлия Левченко, но ей покорилась только высота 1,85 метра.

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