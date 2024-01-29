Стало известно, сколько еще Лучи будет работать в УАФ

Согласно договору с УАФ, Лучано Лучи будет возглавлять Комитет арбитров до окончания сезона-2023/2024 года. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, только после этого можно будет вести речь о смене руководства Комитета арбитров, деятельность которого в последнее время оказывается под огнем критики.

Хотя не исключено, что у нового Президента Ассоциации Андрея Шевченко есть своя точка зрения на этот счет.

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Многое в этом вопросе прояснится уже после того, как станет понятно, будут ли присутствовать Лучи и еще один итальянец Никола Риццоли, главный эксперт по арбитражу УАФ, на февральском всеукраинском сборе арбитров в Ужгороде.