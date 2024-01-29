Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить африканскую сборную

Зидан не возглавит сборную Алжира.

Ранее сообщалось, что Алжирская федерация футбола заинтересована в назначении Зидана на должность главного тренера команды и готовит большое предложение. Близкие Зинедина хотели, чтобы он серьезно обдумал такой вариант.

В воскресенье Ален Мильяччо, агент французского специалиста, встретился с представителями федерации. Сторона тренера окончательно отвергла возможность назначения в сборную Алжира - переговоры завершились из-за вежливого отказа Зидана.

Алжирцы продолжат поиск нового главного тренера. Одним из кандидатов на эту должность является Хулен Лопетеги, который ранее возглавлял сборную Испании и "Реал". Он остается без работы после расторжения контракта с "Вулверхэмптоном".