Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить африканскую сборную
Зидан не возглавит сборную Алжира
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Зидан не возглавит сборную Алжира.
Ранее сообщалось, что Алжирская федерация футбола заинтересована в назначении Зидана на должность главного тренера команды и готовит большое предложение. Близкие Зинедина хотели, чтобы он серьезно обдумал такой вариант.
В воскресенье Ален Мильяччо, агент французского специалиста, встретился с представителями федерации. Сторона тренера окончательно отвергла возможность назначения в сборную Алжира - переговоры завершились из-за вежливого отказа Зидана.
Алжирцы продолжат поиск нового главного тренера. Одним из кандидатов на эту должность является Хулен Лопетеги, который ранее возглавлял сборную Испании и "Реал". Он остается без работы после расторжения контракта с "Вулверхэмптоном".
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